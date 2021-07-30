"الحارس".. مرسيدس تطرح S-Class Guard المصفحة: إليك الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مرسيدس عن أحدث سيارة تطرحها ضمن عالم السيارات المصفحة، هي طراز S-Class Guard "الحارس" لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، وكشف عن قدراته التحصينية الفائقة التي تجلعه من السيارات البارزة المناسبة للاستخدام من قبل مسئولين مرموقين.

وتعمل السيارة "الحارس" من مرسيدس، بمحرك V12 بسعة 6.0 لتر، ونظام دفع خلفي يعزز من أدائها.









وتحمل السيارة شهادة موثقة بأعلى الدرجات تؤكد على كفاءتها كسيارة مصفحة، وهي درجة VPAM VR10، ومن قدراتها التحصينية، أنها تتمتع بزجاج بسمك 10 سنتيمترات مقاوم للرصاص.

وإطارات قابلة للعمل في حالات الانفجار من طراز Michelin PAX، قابلة للسير حتى مسافة 30 كيلومتر، ما يعادل 19 ميلا.













وتعمل للنوافذ بنظام هيدروليكي قابل للعمل حتى في حالة تعرض الدوائر الكهربائية للضرر بالسيارة.





وينتج محرك السيارة قوة 604 أحصنة، ويعمل بعزم دوران 664 لفة/قدم وتصل سرعتها القصوى لـ 118 ميلا في الساعة.

ووفق "موتور وان" تقدر القيمة السوقية لطراز مرسيدس S-Class Guard بـ 650 ألف دولار.

الأشهر في العالم

واحترفت مجموعة مميزة من ماركات السيارات عملية تصنيع الموديلات المصفحة، التي تتمتع بقدرات دفاعية وقتالية استثنائية.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، مجموعة من أبرز السيارات المصفحة التي سبق وأن صنعت على يد ماركات سيارات مدنية.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز أودي A8L Security، الذي طرح بقدرات أمنية عالية وهيكل مصفح بمعدل يتراوح بين VR7 و VR9، قادر على التصدي لرصاصات من عيار 7.72 ملليمتر.





وطراز Bentley Mulsanne بنسخته المصفحة التي تتمتع بقدر عالي من التأمين، يشمل توفير خزانات للأوكسجين، وإطارات مسطحة تسمح للسيارة بالاستمرار في السير في حالة فجرت طبقتها المطاطية الخارجية.





وطراز بي إم دبليو BMW X5 Protection VR6 المصفح المتميز، والذي تمتع بهيكل خارجي مصفح بمعدل VR6، وزجاج جانبي بسمك 30 ملي متر مضاد للرصاص.





ومن كاديلاك ضمت القائمة طراز Cadillac Escalade، والذي طرح بقدرات أمن وهيكل خارجي مصفح مجهز للتصدي لهجمات طلقات رصاص من عيار B6-level.



