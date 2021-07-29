موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أجيال سوبارو و"اتفاق أخضر أوروبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

قدمت سوبارو عبر تاريخها مجموعة استثنائية من طرازها فائق الأداء WRX STI، الذي شاركت منه بعض الموديلات في سباقات رالي.

في حين أن بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي تعتزم حظر استخدام السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال مدة زمنية معينة.

أزاحت شركة لادا الستار عن نسخة خاصة من وحش الطرق الوعرة Niva تحمل الاسم Bronto، وتركز بشكل خاص على تجهيزات الراحة.

تضم سوق السيارات الهجينة خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الموديلات، تتبع فئة SUV من مختلف الماركات البارزة.

عرفت السيارات الرياضية أمريكية الصنع عبر تاريخ صناعة السيارات بتميزها في قدرتها الرياضية، لمنافسة السيارات الأوروبية ضمن هذه الفئة.

للمقبلين على شراء سيارة SUV مدمجة تابعة لماركة فورد، قدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز الموديلات المتوفرة بسوق المستعمل من هذه الفئة

عرف طراز كمارو كأحد أشهر الموديلات الرياضية التي تطرحها شيفروليه عبر تاريخها الحافل، وطالما كان يطرح ضمن فئة كوبيه ثنائية الأبواب.

يعد موديل WRX أبرز الموديلات التي تقدمها ماركة سوبارو للأسواق وحظي بشهرة عالمية السنوات الماضية كونه ضمن فئة سيدان عالية الأداء.