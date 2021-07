لاندروفر ديفندر تحصل على إصدار “تروفي” الخاص للتضاريس الوعرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لاندروفر ديفندر على إصدار “تروفي” المحدود الجديد، والمقتصر على 220 نسخة فقط بسعر يبدأ من 90,000 دولار – 337,000 ريال.

ويتميز الإصدار بإضافات خارجية مخصصة للتضاريس الوعرة تشمل حدائد للسقف وسلم قابل للطي ومكبس هواء مدمج وونش ولوح حماية أمامي.

كما يأتي الإصدار بزخرفات داكنة متعددة للخارجية ونظام تعليق هوائي اختياري وكاميرا خلفية، كما أعلنت لاندروفر عن تنظيم منافسة لمشتري إصدارات تروفي في ولاية نورث كارولينا الأمريكية لسباقات التضاريس الوعرة مع نقل الفائزين لبريطانيا لإتمام المنافسة هناك.

وتستمر لاندروفر في توسيع مجال ديفندر، مع الإعلان عن تقديم فئة ديفندر 130 بثلاثة صفوف مقاعد العام القادم، كما أشارت تقارير إلى تطوير فئة SVR الرائدة بقوة تتعدى 600 حصان من محرك توين تيربو V8 جديد.

