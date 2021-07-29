تويوتا تعلق إنتاج لاندكروزر وكورولا في بعض المصانع اليابانية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت تويوتا إيقاف ثلاثة خطوط إنتاجية في اليابان لفترة محدودة في أغسطس لانقطاع خطوط التوريد مؤخراً بسبب انتشار جديد لجائحة الكورونا في آسيا.

ويركز تعليق الإنتاج على مصانع Tahara و Yoshiwara التي تنتج موديلات لاندكروزر بشكل رئيسي، كما أعلنت تويوتا منذ أيام عن وقف بعض الإنتاج في مصنع Fujitmatsu لحوالي أسبوع، والذي يبني موديلات “ألفارد” و”فيلفاير”.

كما أشارت تقارير أخرى إلى وقف بعض خطوط الإنتاج في مصنع Takaoka الذي يبني سيارات كورولا وكورولا تورينج، هذه المرة بسبب نقص شرائح أشباه الموصلات اللازمة للأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وتعاني الدول الآسيوية حالياً من انتشار سريع لسلالة “دلتا” الجديدة لفيروس الكورونا، والتي انتقلت سريعاً للكثير من البلدان وسببت انتكاسة في جهود التحكم في الوباء حول العالم.