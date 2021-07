بنتلي فلاينج سبير تحصل على إصدار “أوديسي” الحصري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت بنتلي فلاينج سبير هايبرد على إصدار “أوديسي” الحصري الجديد المستوحى من سيارة EXP 100 GT الاختبارية، وصرحت بنتلي إن المواد المستخدمة في السيارة توضح أن الفخامة يمكن أن تكون مستدامة بيئياً.

التركيز على المواد المستدامة بيئياً يشمل تجليد من الصوف البريطاني الفاخر، وزخرفات خشبية مفتوحة المسام في مختلف أنحاء المقصورة، كما تستخدم السيارة جلوداً ولكن “من مصادر مستدامة”.

وتشمل مزايا السيارة جنوط 21 إنش ولمسات ذهبية برونزية أنيقة على المصدات وجوانب الجسد من الأسفل، وتتوفر السيارة بتقنيات تشمل الكروزل كونترول المتكيف ومساعد البقاء في حارة الطريق والرؤية الليلية وشاشة العرض على الزجاج الأمامي.

ويعتمد الإصدار الحصري على محرك 2.9 لتر V6 هايبرد بقوة إجمالية 536 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، ما يسمح بتسارعها من السكون إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية بسرعة قصوى 285 كلم\س، مع مدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.

