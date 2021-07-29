أفضل أجيال سوبارو WRX STI.. "عفاريت" الراليات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت سوبارو عبر تاريخها مجموعة استثنائية من طرازها فائق الأداء WRX STI، الذي شاركت منه بعض الموديلات في سباقات رالي.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أفضل مجموعة نسخ طرحتها سوبارو للبيع من طراز WRX STI وتتوفر حاليا كسيارات مستعملة.

وجاء في مقدمة القائمة نسخة Impreza WRX STI Cosworth، والتي طرحت من الطراز بمحرك ينتج قوة 395 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية.





ثم نسخة Subaru Impreza Turbo Estate التي طرحت من الطراز WRX STI ضمن فئات واجون عالية الأداء.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة WRX STI التي طرحت من الطراز عام 2001، وتعمل بمحرك ينتج قوة 276 حصانا، بنظام دفع خلفي.





ونسخة باسم Impreza Colin McRae Edition طرحت من طراز سوبارو عام 1995، بمحرك ينتج قوة تصل لـ 240 حصانا.





والنسخة التي طرحت باسم WRX STI S203 من طراز سوبارو، وتوفرت بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة حتى 320 حصانا، وصنعت منها 555 نسخة فقط.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة WRX STI Version One التي طرحت من الطراز بمحرك ينتج قوة 250 حصان، بسرعة قصوى تصل لـ 122 ميلا في الساعة.





والنسخة التي طرحت باسم Impreza WR1 من طراز سوبارو، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 320 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.





من بعدها، ضمت القائمة النسخة التي طرحت باسم Impreza P1 من طراز سوبارو، وتمتعت بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5 ثواني.





والنسخة التي توفرت باسم Impreza 555 كانت أيضا من أبرز النسخ التي طرحت من طراز سوبارو وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 295 حصانا.



