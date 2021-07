مرسيدس إس كلاس جارد 2022 المدرعة تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن محرك V12 الأيقوني لمرسيدس لن يقتصر على إس كلاس مايباخ كما صرحت الشركة مسبقاً، حيث كشفت مرسيدس عن إصدار إس كلاس جارد 2022 المدرع بدفع كلي ومحرك V12 ومزايا حصرية.

ويتمتع الإصدار الجديد بمستوى حماية فائق VR10، أعلى مستوى للحماية الباليستية في السيارات المدنية، بقدرة على تحمل الرصاص والانفجارات.. وقد قام المهندسون بإعادة تصميم الجسد بالكامل لتوفير أفضل مقاومة ممكنة للصدمات مقارنة بموديل جارد السابق.

نوافذ السيارة أسمك بـ 10 سنتيمتر، مع تزويدها بإطارات ميشيلان المقاومة للثقوب، كما تم تحسين أنظمة التوجيه والجير لتناسب الوزن الزائد للسيارة من الدروع، والذي وصل إلى 4.2 طن.

وتعتمد السيارة على محرك 6.0 لتر توين تيربو V12 بقوة 604 حصان وعزم دوران 830 نيوتن متر، وتصل لسرعة قصوى 190 كلم\س وسيبدأ السعر من 650,000 دولار تقريباً (2.43 مليون ريال).

