أقوى السيارات الـSUV الهجينة بالأسواق.. صراع ساخن بين موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم سوق السيارات الهجينة خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الموديلات، تتبع فئة SUV من مختلف الماركات البارزة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة عن أبرز السيارات الكهربائية الهجينة التي تتوفر ضمن فئة SUV خلال عام 2021 الحالي وأبرز قدراتها.

ضمت القائمة نسخة عام 2021 الأحدث من طراز كيا سورينتو الذي طرح ضمن فئة SUV الهجينة، ويعمل بمحرك هجين ينتج قوة اجمالية 227 حصانا، بسعة 1.6 لتر.





تلتها نسخة عام 2021 الأحدث من طراز تويوتا RAV4 ضمن أبرز السيارات الهجينة من فئة SUV وتتوفر خلال العام الجاري، بمحرك بسعة 2.5 لتر.





ومن تويوتا أيضا، تضم القائمة طراز "فينزا" بنسخته لعام 2021 الجاري، والتي تعمل بمحرك هجين، بسعة 2.5 لتر ينتج قوة اجمالية تصل لـ 219 حصانا.





ومن تويوتا أيضا، تضم القائمة نسخة 2021 الجديدة من طراز "هايلاندر" كأحد أبرز السيارات الهجينة ضمن فئة SUV، ويعمل بمحرك هجينة بسعة 2.5 لتر ينتج قوة إجمالية 243 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة طراز فورد "سكيب" نسخة عام 2021 الأحدث، وتعمل بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر، والمحرك الكهربائي به ذو نطاق سير حتى 44 ميلا.





وطراز Honda CR-V بنسخته الأحدث لعام 2021 الجاري، والتي تتوفر بمحرك هجين، يضم محرك كهربائي بنطاق سير حتى 40 ميلا.





وطراز كيا نيرو الكهربائي الهجين، العامل بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر، وآخر كهربائي بنطاق سير حتى 60 ميلا.





ومن بورش، ضمت القائمة طراز "كايين" كأحد أبرز السيارات التي تتوفر ضمن فئة SUV الهجينة، ويعمل بمحرك ينتج قوة اجمالية تصل لـ 445 حصانا، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.



