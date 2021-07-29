أفضل سيارات فورد المستعملة من فئة SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمقبلين على شراء سيارة SUV مدمجة تابعة لماركة فورد، قدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز الموديلات المتوفرة بسوق المستعمل من هذه الفئة

وذكر الموقع أن هذه هي أفضل مجموعة سيارات SUV تتوفر من ماركة فورد ضمن سوق المستعمل في الوقت الحالي، وتضم نسخة عام 1990 من طراز Ford Bronco II العاملة بمحرك V6 بسعة 2.9 لتر ينتج قوة 140 حصانا.





من السيارات التي نصح باقتناء نسختها المستعملة أيضا، طراز فورد "إيكو سبورت" نسخة عام 2012، العاملة بمحرك بسعة 1.5 لتر.





ضمت القائمة أيضا، نسخة عام 2017، من طراز فورد إكسبلورر، التي تتوفر بمحرك ينتج قوة 365 حصانا.





وطراز فورد "إكو سبورت"، بنسخته من عام 2016، اءت أيضا ضمن القائمة، كأحد أبرز سيارات الماركة التي الجديرة بالثقة ضمن فئة SUV، وهي نسخة طرحت بمحرك بقوة تصل لـ 166 حصانا، بسعة 2.0 لتر.





ونسخة عام 2018 التي طرحت من طراز فورد "سكيب"، كانت أيضا ضمن الموديلات المرشحة ضمن القائمة، وطرحت بمحرك بسعة 2.0 لتر ينتج قوة حتى 245 حصانا.





ضمت القائمة أيضا نسخة عام 2018 من طراز Ford Edge التي يمكن اقتنائها مستعملة بمحرك بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة حتى 315 حصانا بعزم دوران 350 لفة/قدم.





ونسخة عام 2019 من طراز فورد "إسكيب"، جاءت أيضا ضمن القائمة، كأحد أبرز السيارات التي ينصح باقتنائها مستعملة من فورد ضمن فئة SUV.





وسنخة عام 2019 من طراز فورد إكسبدشن، كانت أيضا ضمن القائمة، والتي طرحت بمحرك ينتج قوة 400 حصان، بعزم دوران 480 لفة/قدم.





في ختام القائمة، جاءت نسخة 2019 من طراز فورد "فلكس"، التي طرحت بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 365 حصانا.



