كمارو "كوبيه"..شيفروليه تستبدل أشهر سياراتها بطراز كهربائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرف طراز كمارو كأحد أشهر الموديلات الرياضية التي تطرحها شيفروليه عبر تاريخها الحافل، وطالما كان يطرح ضمن فئة كوبيه ثنائية الأبواب.

وعلى ما يبدو تنظر شيفروليه للمستقبل البعيد، فيما يخص مصير الطراز بالأسواق، وحسب مصادر مطلعة، تنوي الماركة الأمريكية، استبدال النسخة الكوبيه الحالية بأخرى كهربائية تطرح ضمن فئة سيدان بأربعة أبواب بدلا من اثنين.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، يأتي ذلك ضمن خطة جنرال موتورز للتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب خطة جنرال موتورز، قد تصل هذه النسخة الكهربائية السيدان الأولى من نوعها من طراز كمارو بحلول عام 2023 المقبل.

ويؤكد ذلك على التقارير صادرة سابقا كمؤشر على نية شيفروليه لإنهاء تواجد النسخة الكوبيه من طراز كمارو الحالية بحلول عام 2023.