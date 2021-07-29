أبطأ السيارات الرياضية الأمريكية في التاريخ.. مفاجآت بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت السيارات الرياضية أمريكية الصنع عبر تاريخ صناعة السيارات بتميزها في قدرتها الرياضية، لمنافسة السيارات الأوروبية ضمن هذه الفئة.

ورغم ذلك، ضم هذا النوع من السيارات على غير عادته، موديلات بطيئة في سرعتها، كانت الأقل إمكانية بين مثيلاتها من السيارات التابعة للفئة نفسها والتي عرفت باسم muscle-car.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أبطأ سيارة أمريكية رياضية طرحت في كل عقد منذ فترة الخمسينيات وضمت في مقدمتها طراز هدسون هورنت، الذي طرح في حقبة الخمسينيات وكان أبطأ طراز أمريكي رياضي في هذا العقد بمعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 12.6 ثانية.





ومن حقبة الستينيات، كان أبطأ طراز رياضي أمريكي الصنع توفر بالأسواق هو طراز Chevrolet Impala SS Hardtop Coupe بمعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 12.4 ثانية.





ومن حقبة السبعينيات، كان أبطأ طراز رياضي أمريكي الصنع توفر بالأسواق هو طراز Ford Mustang II بمعدل تسارع من صفر لـ 60 ميلا في الساعة خلال 10.5 ثانية.





ومن حقبة الثمانينيات، كان أبطأ طراز رياضي أمريكي الصنع توفر بالأسواق هو طراز Chevrolet Camaro Iron Duke بمعدل تسارع من صفر لـ 60 ميلا في الساعة خلال 20.0 ثانية.





ومن حقبة التسعينيات، كان أبطأ طراز رياضي أمريكي الصنع توفر بالأسواق هو طراز Mercury Cougar XR7 بمعدل تسارع من صفر لـ 60 ميلا في الساعة خلال 9.3 ثانية.





ومن عام 2000 حتى عام 2010، كان أبطأ طراز رياضي أمريكي الصنع توفر بالأسواق هو طراز Chevrolet Impala SS بمعدل تسارع من صفر لـ 60 ميلا في الساعة خلال 5.6 ثانية.





ومن عام 2010 حتى عام 2020، كان أبطأ طراز رياضي أمريكي الصنع توفر بالأسواق هو طراز Ford Mustang بمعدل تسارع من صفر لـ 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.



