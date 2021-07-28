موجز ”الخليج 365” للسيارات.. تقاعد إجباري ومرسيدس "الصاروخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

للبدايات دائما في عالم السيارات مكانة خاصة، فتمتلك أول سيارة من كل فئة مكانة مميزة لدى الماركة المصنعة لها.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أول سيارة كانت بداية عهد كل ماركة سيارات بارزة بتصنيع موديلات SUV عبر تاريخها.

يتزايد عدد المقبلين على اقتناء سيارات كهربائية حول العالم، ما يلزم اتباع أسلوب مناسب لتحضير جراج خاص للعناية بهذا النوع من السيارات.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات في تقرير، قائمة إرشادات للطريقة المثالية لإعداد الجراج الخاص لاستقبال سيارة كهربائية به.

أجرت شركة بوسايدون تعديلات على السيارة مرسيدس AMG S63 لتزيد قوتها إلى 940 حصانا/1280 نيوتن متر، لتتحول السيارة إلى وحش على الطريق.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج سعة 4 لترات، زادت قوته من 612 حصانا/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى عدة مستويات.

توفرت خلال عام 2021 الجاري، مجموعة متميزة من السيارات الكورية الجنوبية من مختلف الماركات نافست بها الصناعة الكورية الجنوبية بقوة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات الكورية الجنوبية الصنع التي توفرت للبيع بالأسواق خلال عام 2021 الجاري.

يشهد عام 2022 تقاعد مجموعة من السيارات من مختلف الفئات والماركات البارزة، لتراجع مبيعاتها أو لطرح بدائل كهربائية حسب متطلبات الأسواق.

وكشف موقع "كار أند درايفر" عن أبرز مجموعة سيارات أعلن رسميا عن تقاعدها خلال عام 2022 المقبل واختفائها من السوق الأمريكية، وتضم، طراز Honda Clarity الهجين، وذلك بعد عام من وقف تصنيع النسخة الكهربائية بالكامل منه.