فيديو.. سامسونج تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية رسميا، موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فولد 3".

وأكدت سامسونج في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها ستطلق هاتف "جلاكسي زد فولد 3" القابل للطي يوم 11 أغسطس/ آب المقبل.

وأصدرت الشركة الكورية الجنوبية مقطع فيديو تشويقي يزيد الكثير من الجدل حول الهاتف الجديد القابل للطي، خاصة وأنها أرفقته بشعار "بمجرد تجربة أفضل، لن نعود أفضل"، وذلك حسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وكان رئيس "سامسونج"، "تي إم روه"، قد كشف في تصريحات له في مدونة له، أنه بخلاف إعلان الشركة في الحدث الهام عن ساعة "جلاكسي"، الجديدة التي تعمل بنظام "وير إو س"، وإطلاقها الجيل الثالث من سلسلة هواتف "جلاكسي زد"، فإنها ستزيح الستار أيضا عن أول قلم "إس بن" مصمم خصيصا للهواتف القابلة للطي.





ونهاية الشهر الماضي، نجح المسرب الشهير إيفان بلاس في الكشف عن الصور الرسمية لهاتف Galaxy Z Fold 3.

وقال بلاس الذي نشر الصور عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن Galaxy Z Fold 3 سيأتي متوافقا مع القلم الإلكتروني S-Pen.





و يتمتع Z Flip 3 بتصميم جديد مرئي أكثر، مع شاشة خارجية أكبر ونظام ألوان ثنائي للكاميرات التي تذكرنا بتصميم Galaxy S21 الذي تم تجديده في وقت سابق من هذا العام.

ويكشف التسريب أيضًا أن سامسونج تحسب Z Flip ونسخته الداعمة لشبكات الجيل الخامس Z Flip 5G كنسخ منفصلة للهاتف.

ويسمح لها هذا الأمر بتسمية أحدث نموذج قابل للطي باسم Z Flip 3 بما يتوافق مع تسمية Z Fold 3.