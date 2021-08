انطلاق يخت لامبورجيني الجديد بقوة 4000 حصان وسعر 13.1 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت لامبورجيني بتسليم يخت “تيكنومار فور لامبورجيني 63” الفاخر الجديد الذي طورته العلامة بالتعاون مع مجموعة البحر الإيطالي، كما كشفت عن صور أوضح للمقصورة.

اليخت مستوحى من تصميم لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2020، وهي أول سوبركار هجينة للعلامة الإيطالية، مع تزويد اليخت بمحركين V12 بقوة 2000 حصان لكل محرك، أي قوة إجمالية 4000 حصان!

اليخت مصنوع بالكامل من ألياف الكربون مثل سيارات لامبورجيني، ما يعني خفض الوزن لـ 24 طن فقط، ما يجعله من أخف اليخوت بالعالم.

وستبني لامبورجيني 63 نسخة فقط من اليخت بسعر يبدأ من 3.5 مليون دولار – 13.13 مليون ريال.

