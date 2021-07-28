أول سيارة SUV في تاريخ كل شركة.. للبدايات دائما مكانة خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للبدايات دائما في عالم السيارات مكانة خاصة، فتمتلك أول سيارة من كل فئة مكانة مميزة لدى الماركة المصنعة لها.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أول سيارة كانت بداية عهد كل ماركة سيارات بارزة بتصنيع موديلات SUV عبر تاريخها.

وبدأ الموقع القائمة بماركة ألفا روميو، التي كانت أول سيارة تطرحها ضمن فئة SUV هي طراز Stelvio والذي طرح في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي.





وماركة أستون مارتن، التي تعتبر حديثة العهد بهذا النوع من الموديلات، فكان أول موديل SUV تقدمه هو موديل DBX لعام 2020 الماضي، بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 542 حصانا.





ومن ماركة أودي، كانت أول سيارة SUV تقدمها الماركة الألمانية في تاريخها، هو طراز Q7 الذي ظهر للمرة الأولى عام 2005 بمحرك V12 بسعة 6.0 لتر ينتج قوة 500 حصان.





وكان أول طراز SUV تطرحه ماركة بي إم دبليو هو طراز X5، الذي كان طرحه للمرة الاولى عام 1999، ويتم بيعه بمعدل سنوي يصل لـ 450 ألف نسخة.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة كاديلاك الأمريكية، التي كان أول طراز SUV تطرحه للأسواق، هو طراز إسكيلاد الذي ظهر للمرة الأولى عام 1998.





ومن الماركات صاحبة السبق في طرح هذا النوع من السيارات، ماركة شيفروليه، التي كان أول طراز SUV تطرحه هو "سابربان"، عام 1935.





ومن ماركة دودج كان أول موديل تطرحه ضمن فئة SUV هو Town Wagon الذي كان ظهوره الأول عام 1956.





وأول طراز SUV تطرحه ماركة هيونداي عبر تاريخها، كان طراز "سانتا في"، الذي ظهر للمرة الأولى عام 1991.





ومن كيا الكورية الجنوبية، كان أول طراز تطرحه ضمن فئة SUV هو طراز "سبورتاج" الذي كان ظهوره الأول عام 1993.



