إشعال متعمد لبوجاتي شيرون في ميامي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعرضت سيارة بوجاتي شيرون لأضرار واسعة بعد اشتعالها في مرأب في مدينة ميامي الأمريكية، ويبدو أن السيارة مملوكة للفنان الدومينيكاني، إل ألفا.

في الصور المرفقة نرى الضرر الواضح من النيران على غطاء المحرك وباب السائق والجنوط والرفارف والنوافذ.. ولكن الأمل غير مفقود من السيارة وفي الغالب يمكن صيانتها وإعادة لرونقها، بتكاليف هائلة بالطبع.

عند الأخذ في الاعتبار أن شيرون تبدأ من قرابة 3 مليون دولار، حتى الصيانة المحدودة للسيارة تكلف سعر السيارات العادية، وهذه النسخة تحتاج لصيانة مكثفة.

وتشير التقارير الإعلامية المحلية من ميامي أن هذه كانت محاولة متعمدة لإشعال السيارة، ربما لخلاف شخصي بين إل ألفا وآخرين.