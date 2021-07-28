سيارات تخرج من الخدمة نهائيا بحلول 2022.. هل سيارتك بالقائمة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2022 تقاعد مجموعة من السيارات من مختلف الفئات والماركات البارزة، لتراجع مبيعاتها أو لطرح بدائل كهربائية حسب متطلبات الأسواق.

وكشف موقع "كار أند درايفر" عن أبرز مجموعة سيارات أعلن رسميا عن تقاعدها خلال عام 2022 المقبل واختفائها من السوق الأمريكية، وتضم، طراز Honda Clarity الهجين، وذلك بعد عام من وقف تصنيع النسخة الكهربائية بالكامل منه.





وتختفي من السوق الأمريكية خلال عام 2022 سيارة Hyundai Veloster بفئتها التقليدية، في حين تبقى بالأسواق الفئة N عالية الأداء منها.





وطراز مازدا CX-3، الذي يتوقف طرحها بالسوق الأمريكية على الرغم من تفوقه في منافسة موديلات مثل هوندا HR-V وكيا سول.





ومن مازدا أيضا، يحال للتقاعد خلال عام 2022، موديل مازدا 6 ضمن فئة سيدان، وذلك لتراجع مبيعاته في مواجهة السيارات التابعة لفئة SUV.





ومن فولفو يحال للتقاعد في 2022 طراز بولستر 1 الكهربائي، الذي يحل محله الموديل الأحدث منه، بقدرات كهربائية أعلى ومحرك أقوى.





ومن فولفو أيضا، يحال للتقاعد خلال عام 2022 المقبل، كل من موديل V60 و V90، ضمن فئات واجون، بعد تراجع مبيعاتهم في مواجهة منافسيهم مثل طراز أودي A6 و مرسيدس E450.





وفي ختام قائمة "كار أند درايفر"، بعد 10 سنوات من تواجده بالسوق الأمريكية، يحال رسميا للتقاعد طراز Volkswagen Passat، خلال عام 2022 المقبل، رغم تحقيقه لمعدل مبيعات سنوي يصل لـ 480 ألف سيارة.



