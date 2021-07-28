أفضل السيارات الكورية بالأسواق موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفرت خلال عام 2021 الجاري، مجموعة متميزة من السيارات الكورية الجنوبية من مختلف الماركات نافست بها الصناعة الكورية الجنوبية بقوة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات الكورية الجنوبية الصنع التي توفرت للبيع بالأسواق خلال عام 2021 الجاري.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز GV70 من ماركة جينيسيس المصنعة للموديلات الفخمة والتابعة لماركة هيونداي الكورية الجنوبية، وعملت بمحرك ينتج حتى 300 حصان.





ومن ماركة كيا، كان من أبرز السيارات الكورية الجنوبية التي توفرت في الأسواق في 2021، طراز نيرو EV الكهربائي، والذي توفرت نسخته الأحدث بسعر يبدأ من 39 ألف دولار.





ضمت القائمة طراز آخر من ماركة جينيسيس، هو طراز Genesis G70 كان من أبرز السيارات الكورية الجنوبية المطروحة لعام 2021.





ومن ماركة هيونداي، ضمت القائمة النسخة الأحدث من طراز Hyundai Veloster N ضمن فئة هاتشباك.





طراز آخر من ماركة كيا جاء ضمن القائمة، كان أحد الأبرز في عام 2021، وهو طراز K5، بمحرك ينتج 290 حصانا، وبسعر يبدأ من 23,690 ألف دولار.





ومن جينيسيس، جاء طراز ثالث ضمن القائمة، كان من الأبرز خلال 2021، هو طراز Genesis G90، بتكلفة تبدأ من سعر 73,995 ألف دولار.





من بعده، ضمت القائمة، طراز هيونداي Palisade، كان من أبرز السيارات الكورية الصنع التي توفرت في 2021، الذي طرح ضمن فئات SUV العملاقة، بسعر افتتاحي 33,860 ألف دولار.





طراز كيا ستينجر كان أيضا ضمن القائمة، الذي طرح ضمن فئات سيدان الرياضية، وأيضا كيا Telluride، كانا من أبرز السيارات الكورية الصنع التي توفرت خلال العام الجاري للبيع.



