طريقة تجهيز جراج خاص لاستقبال سيارة كهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتزايد عدد المقبلين على اقتناء سيارات كهربائية حول العالم، ما يلزم اتباع أسلوب مناسب لتحضير جراج خاص للعناية بهذا النوع من السيارات.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات في تقرير، قائمة إرشادات للطريقة المثالية لإعداد الجراج الخاص لاستقبال سيارة كهربائية به.

كان أول ما نصح الموقع بضرورة توفره داخل الجراج المجهز للسيارة الكهربائية، دائرة كهربائية بقوة 240 فولتا على الأقل، حتى تفي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لإعادة شحن السيارة.

ولتوفير دائرة كهربائية بهذا القدر من الطاقة، يلزم إجراء إعدادات كهربائية خاصة للجراش، ستتطلب لتتم بشكل ومعدات احترافية تكلفة تتراوح ما بين 750 و 1750 دولار وفق القيمة العالمية.

ذلك بعد التأكد من القدر الذي يمكن للدوائر الكهربائية المتصلة بالجراج أن تتحمله، الوصول بهذا القدر للحد الأدنى المذكور من الطاقة.





الوصلات الكهربائية كانت ثاني ما سلط الضوء عليه موقع "كار أند درايفر" في إرشاداته الخاصة بالجراج المثالي لاستقبال سيارة كهربائية.

ونصح الموقع بأن يتوفر الصندوق الخاص بشحن السيارة الكهربائية، بوصلة مزود بسلك طويل بقياس 8، يتمتع بسمك مناسب لضمان سرعة عملية الشحن.

اختتم الموقع هذا التقرير الإرشادي بالحديث عن المعدات وأدوات الصيانة التي يفيد مالك السيارة الكهربائية تواجدها في جراجها الخاص عند اقتنائها.

ويشمل ذلك توفر صندوق مراقبة كهربائية باسم JuiceBox يكن متصلا بالإنترنت مهمته متابعة المؤشرات الخاصة بمعدل شحن وطاقة السيارة وتكون تكلفته بالأسواق في حدود 650 دولارا.