مرسيدس AMG S63 تتحول لوحش قوته 940 حصانا.. "لمسات بوسايدون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة بوسايدون تعديلات على السيارة مرسيدس AMG S63 لتزيد قوتها إلى 940 حصانا/1280 نيوتن متر، لتتحول السيارة إلى وحش على الطريق.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج سعة 4 لترات، زادت قوته من 612 حصانا/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى عدة مستويات.

وفي المستوى الأول تنطلق السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم S 63 RS 830+، بقوة 707 أحصنة/1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





وفي المستوى الثاني تنطلق السيارة بقوة 830 حصانا/1100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وفي المستوى الثالث تصل القوة إلى 880 حصانا/1200 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وفي أقوى مستويات التعديل تزأر السيارة بقوة 940 حصانا/1280 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع الطراز AMG S63 بشاشة معلوماتية تدعمها أنظمة تشغيل متطورة منها نظام "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ونظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 13 مكبر صوتي من ماركة Burmester ومشغل اسطوانات DVD، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات ومواصفات طراز مرسيدس AMG S63 بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية الخاصة به، وتشمل نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام المكابح التلقائي التي تفعل ذاتيا في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأيضا نظام حساب السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات وتنبيه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من المركبات من حولها.