هيونداي تنشر لقطات تشويقية للشبح "كوستو 2022"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتصميم مشابه لطراز توسان ولكن ضمن فئة VAN، تستعد هيونداي للكشف رسميا عن طراز "كوستو" الجديد كليا لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات تشويقية للطراز الجديد طرحتها هيونداي تمهيدا للكشف عنه بشكل حصري للسوق الصينية.

ومن مواصفات الطراز التي كشف عنها الموقع، أن طوله يصل لـ 194.9 بوصة، وعرضه يصل لـ 72.9 بوصة، وارتفاعه يصل لـ 68.2 بوصة.





ويعمل الطراز "كوستو" من هيونداي، بمحرك جازولين بسعة 1.5 لتر ينتج قوة 167 حصانا، بنظام دفع أمامي.

وسيكون الطراز الجديد من هيونداي، منافسا مباشر لموديلات مثل "بويك GL8" و لكزس LM ضمن نفس الفئة.