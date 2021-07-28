“النقل” 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحدّث صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “أموال ومسارات” على قناة “الإخبارية”.

وفي التفاصيل، أوضح الزويد أن هيئة النقل استقبلت في مايو الماضي 795 بلاغاً بخصوص أنشطة تأجير السيارات؛ مشيراً إلى أن 30% من تلك البلاغات بسبب العقود، مضيفًا إلى أن من بين تلك البلاغات امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة للمستفيد مستوفي شروط تأجير السيارات، إلى جانب إضافة صيغة على العقد تبرز أتعاب المحامي وغيرها من المخالفات الإدارية في مكاتب التأجير.