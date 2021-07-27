موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مرسيدس "سيتان" وشيري تيجو 3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

شهدت عام 2021 نشاطا لماركة مرسيدس في معدل طرح سيارات جديدة كليا عززت بها أسطولها من الموديلات الكهربائية والتقليدية.

سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 من السيارات الرياضية التي بها العديد من المواصفات المميزة، تعرف على أهمها وأسعار السيارة في مصر.

كشفت ماركة بورش عن تصميم لطراز اختباري جديد يعبر عن رؤيتها لأول طراز يحمل شعارها يطرح ضمن فئة VAN العائلية.

أطلقت شركة فولكسفاجن نسخة جديدة من سيارتها الفان Caddy تحمل الاسم Pan-Americana، وتتألق بمظهر موديلات الأراضي الوعرة.

كشفت ماركة جي إم سي عن تفاصيل مواصفات نسخة 2022 الأحدث من طراز "أكاديا" الجديد كليا، والتكلفة التي يتوفر بها في الأسواق.

أعلنت ماركة بويك الأمريكية عن نسخة 2022 الأحدث من طراز GL8 Avenir الذي تطرحه حصريا للسوق الصينية ضمن فئة van.