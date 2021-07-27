موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا. مواصفات Oppo A93s وتفاصيل iphone 13 pro

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أطلقت شركة أوبو الصينية، هاتفها الذكي الجديد A93s 5G، والذي يدعم شبكة الجيل الخامس، ويأتي بسعر تنافسي مناسب للأسواق.

حالة من الاهتمام الشديد تحيط بهاتف iphone 13 pro max، حيث يترقب عملاء أبل الإمكانيات الجديدة التي ستضيفها الشركة لهاتفها المنتظر.

طرحت شركة أبل الأمريكية (المصنعة لهواتف آيفون وآيباد)، بشكل عاجل تحديثا جديدا لعلاج ثغرة أمنية محتملة تهدد أجهزتها بالاختراق والتجسس.

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق إثنين من أجهزة كروم بوك الجديدة والمزودة بمعالجات إنتل Tiger Lake (بحيرة النمر)،

استمرارا لسلسلة التنبؤات الخاصة بمواصفات هاتف أيفون المرتقب "أيفون 13"، ظهرت تكهنات جديدة بشأن طرح الهاتف بوصلة شحن فائق السرعة.

تناقل عدد من المواقع المختصة بأخبار التقنيات، أخبارا متضاربة بشأن موعد طرح الجيل الجديد من أجهزة أبل "ماك بوك إير".

