تعرف على أبرز أعطال فرامل السيارة وأسباب وقوعها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الفرامل من أهم عناصر الأمان والسلامة في السيارة، حيث أنها الجزء الرئيسي المسؤول عن تخفيف السرعة وإيقاف السيارة حال التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة أو عند حاجة السائق.

وفي حال تعرض هذا الجزء الهام إلى الأعطال فإنه يسبب تهديد كبير لأمن وسلامة الركاب، ويعرض السيارة لخطر الحوادث.

لذا نقدم لكم اليوم أبرز المشاكل التي يواجهها السائق بسبب أعطال الفرامل وأسباب حدوثها، وذلك للمسارعة لإصلاح هذه الأعطال قبل تفاقمها، وهي كما يلي:

– عدم تمكن الفرامل من تخفيف السرعة أو إيقاف السيارة

في المعتاد يعود السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى فراغ خزان زيت الفرامل، بسبب تسرّب في أحد الأنابيب الخاصة بدورة زيت الفرامل، ويجب في هذه الحال عدم قيادة السيارة مطلقاً، واستدعاء فني متخصّص لإصلاحها أو إرسالها إلى أقرب ورشة صيانة للقيام بالأعمال اللازمة لإصلاحها.

– تصلب أو تحجر الفرامل عند الضغط عليها

يعاني بعض السائقين خاصة في السيارات القديمة من تصلب أو تحجر الفرامل عند الضغط عليها، ويضطر السائق إلى الضغط بقوة شديدة وبشكل متواصل لإيقاف السيارة، وغالباً يرجع ظهور هذه المشكلة إلى وجود مشكلة أو عطل في نظام ضغط الفرملة أو ما يعرف بالـ”سيرفو”.

– توقف أحد الإطارات قبل الأخرى عند الضغط على الفرامل

هذه المشكلة يشعر بها السائق عند الرغبة في توقيف السيارة أو التخفيف من سرعتها أثناء سيرها، كما يلاحظ عند الضغط على الفرامل إنحراف السيارة إلى جهة معيّنة بشكل أقوى من الجهة الأخرى، غالباً يكون السبب في هذه المشكلة إلى أنّ هناك هواءً زائداً قد دخل في دائرة الفرامل في الوصلة المؤدية للإطار الذي لا يخفف من سرعته.

ويجب عند حدوث هذه المشكلة التوقف بشكل فوري لتفريغ هذا الهواء حتى تعمل الفرامل بالشكل المطلوب، وتتجاوب معها الإطارات الأربعة.

– الشعور بإرتجاج في مقود القيادة عند الضغط على الفرامل

يرجع الشعور بإرتجاج في مقود القيادة أثناء الفرملة، إلى وجود انبعاج في قرص الفرامل (الديسك) أو في حال تعرضه للتلف.