أسباب تناقص سائل التبريد وخطورته على محرك السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام التبريد في السيارة من أهم الأنظمة التي تحافظ على المحرك من الأعطال، لذا يجب فحصه بشكل مستمر خاصة في السيارات القديمة في الصيف، والتأكد من ثبات مستوى سائل التبريد في الردياتير.

وأكد الخبراء على أن انخفاض مستوى سائل التبريد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة، وهو ما قد يسبب حدوث أضرار جسيمة للمحرك قد تصل لحد التلف.

ولخطورة تناقص سائل التبريد على محرك السيارة، نقدم لكم اليوم أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تناقص سائل التبريد، وهي كما يلي:

– وجود عطل أو مشكلة في منظم الحرارة «الثيرموستات».

– وجود تسريب في الردياتير نتيجة لوجود شروخ داخله أو ثقوب، وفي هذه الحالة يجب القيام بتغيير الردياتير بشكل كامل.

– إذا تعرضت مضخة المياه إلى الانسداد أو التلف.

– ثقب أو انبعاج في خزان سائل التبريد.

– استخدام المكيف بكثرة، حيث أن المكيف يتسبب في زيادة استهلاك سائل التبريد خاصة في السيارات القديمة.

– تعرض غطاء الردياتير إلى الكسر أو عدم أحكام إغلاقه، مما يتسبب في تبخر سائل التبريد.