مكلارين 765LT سبايدر تنطلق بأقوى محرك في سيارة كشف للعلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مكلارين الستار عن أقوى سيارة كشف في تاريخ العلامة، 765LT سبايدر بمحرك 4.0 لتر V8 توين تيربو بقوة 765 حصان وعزم 800 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة الجديدة من الصفر إلى 97 كلم\س في 2.7 ثانية فقط، وإلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية، وإلى 200 كلم\س في 7.2 ثانية فقط.

وقد بذلت مكلارين جهداً حقيقياً لتخفيف وزن نسخة الكشف بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون في مكونات الجسد، ونظام العادم التيتانيوم الأخف وزناً من الفولاذ بـ 40%، والزجاج الأنحف.

وتزن السيارة 1388 كيلوجرام فحسب بنسبة 598 حصان لكل طن، وهي أفضل نسبة وزن-قوة في فئتها، ويمكن سحب ورفع السقف الكربوني للسيارة خلال 11 ثانية فحسب، وتشمل مواصفاتها الأخرى مقاعد رياضية من ألياف الكربون، وكونسول أوسط كربوني، وجلود ألكانتارا خفيفة الوزن.

وتنوي مكلارين صنع 765 نسخة فحسب من 765LT سبايدر الجديدة بسعر يبدأ من 382,500 دولار – 1.43 مليون ريال.

