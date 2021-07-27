صور.. بويك تضم GL8 Avenir 2022 لقائمة السيارات التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة بويك الأمريكية عن نسخة 2022 الأحدث من طراز GL8 Avenir الذي تطرحه حصريا للسوق الصينية ضمن فئة van.

ونقل موقع "موتو روان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي يطرح بتحديث على تصميمه الخارجي، وتدعيمه بمحرك كهربائي.

ومن الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لعدد 7 ركاب، ويحظى بمنظومة تقنية متطورة، تدعم نظام eConnect التقني من تطوير ماركة "بويك"، بالإضافة لوصلات usb لشحن الهواتف.









ويعمل الطراز بمحرك هجين بسعة 2 لتر، يعمل بالجازولين ويحظى بدعم محرك كهربائي بقوة 48 فولت، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.





ويتوفر طراز بويك الجديد GL8 Avenir للبيع بالسوق الصينية بتكلفة تبدأ من 67572 دولارا بحد أدنى، وتصل إلى 82428 دولارا بحد أقصى.

أهم السيارات في تاريخ بويك

على مدار تاريخها كانت ماركة بويك من أبرز الماركات المصنعة للسيارات التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وقدمت الماركة مجموعة مميزة من الموديلات منذ تأسيسها عام 1903، لن ينساها عشاق السيارات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عرضا لأبرز 10 موديلات طرحتها بويك على مدار تاريخها، من مختلف الفئات.

بدأ الموقع القائمة بطراز بويك GNX، الذي طرح في عام 1987، وقال الموقع إن بويك تعاونت مع شركة McLaren Performance ومقرها مدينة ديترويت لتطوير محرك هذا الطراز المميز الذي صنعت منه عدد محدود من نسخ بإجمالي 547 نسخة فقط، بمحرك ينتج قوة 300 حصان.





وجاء ضمن القائمة طراز March Indy Car، الذي طرحته ماركة بويك عام 1984 للمشاركة في سباقات إنديانا بوليس 500.





ومن السبعينيات، جاء طراز GSX، الذي طرح في عام 1970، بمحرك مميز ذي عزم دوران قياسي كأعلى سيارة صناعة أمريكية تتمتع بعزم دوران بهذا القدر حتى عام 2003، ووصل عزم الدوران لـ510 لفات/قدم.





ومن كلاسيكيات الشركة، جاء ضمن القائمة طراز Century الذي طرحته ماركة بويك عام 1938، ويمتع هذا الطراز بتصميم أنيق وكان يعمل بمحرك بقوة 141 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ100 ميل في الساعة، فكان أسرع سيارة أنتجتها ماركة بويك في هذه الحقبة.



