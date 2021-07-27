تعرف على خدمات وفروع يلو في الدمام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر مكاتب وشركات تأجير السيارات في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة، وأبرزها شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) التي يفوق عدد فروعها 90 فرعًا حول المملكة وذلك نظراً لوجود طلب عالي على خدمة تأجير السيارات، ونستعرض من خلال المقالة أبرز المعلومات حول يلو الدمام.

فروع يلو الدمام

الروضة – الدمام

مطار الملك فهد – الدمام

رقم يلو

هذا ويمكنك التواصل مع شركة يلو من خلال الرقم الهاتفي 920002909، حيث سيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالرد على كافة استفساراتك.

خدمات يلو

هذا ونستعرض سوياً مجموعة من أبرز خدمات الشركة:

الصيانة المتنقلة

تمتلك خدمة الصيانة المتنقلة في يلو أسطول من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة السيارات عند استئجارها من العميل.

خدمة التأجير طويل الأجل

خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، مع العديد من المميزات:

حرية اختيار نوع السيارة.

يحق للعميل صيانة مجانية طوال فترة العقد

الحصول على سيارة بديلة في حالة وجود عطل فني بالسيارة.

خدمة عملاء على مدار الساعة.

خدمة التأجير الفوري

وهي متاحة لاستئجار سيارة من أسطولها المتنوع من السيارات في غضون دقائق، بعد ذلك طورت يلو الأمر لضمان سهولة حصول العميل على سيارته من خلال خدمة تنفيذ الحجز الكترونياً عبر تطبيق يلو، حيث يمكنك بسهولة من خلال هاتفك حجز السيارة، تمديد عقود التأجير دون حاجة لزيارة الفروع.

والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بتطوير خدماتها وتوفير خدمة عملاء طوال اليوم على مدار الأسبوع وعلى جميع المنصات، بجانب التطوير المستمر لأسطول سيارات الشركة مع الحفاظ على نظافة الفروع وتعقيم السيارات، مع الحرص على التحديث الدائم لأسطول سيارات يلو، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور