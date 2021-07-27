لماذا يفضل الأغنياء شراء السيارات الفاخرة المستعملة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن جائحة الكورونا غيرت عقلية الملاك الأثرياء للسيارات نحو فكرة رفض الانتظار لأشهر حتى استلام سياراتهم الفاخرة الجديدة.. ما دفعهم لاقتناء سيارات مستعملة فاخرة لفورية الاستلام.

الطلب المرتفع على السيارات الفاخرة والخارقة المستعملة أدى لارتفاع هائل في أسعارها في الغرب، مع وصول الزيادة إلى 30% في الولايات المتحدة خلال 2020 مقارنة بأسعار المستعمل الفاخر في 2021.

وفق إحصاءات مركز Edmunds، بعض السيارات مثل مكلارين 765LT الحصرية ارتفع سعرها المستعمل بـ 40% فوق سعر السيارة الرسمي، ما يوضح تلاهف الأغنياء على اقتناء سياراتهم الخارقة سريعاً وتفادي قوائم الانتظار الطويلة للشركات.

على سبيل المثال، رولزرويس لديها قوائم انتظار تمتد لستة أشهر لسياراتها الجديدة رغم عدم تأثر العلامة بأزمة نقص أشباه الموصلات التي عصفت بصناعة السيارات مؤخراً.

ويُذكر أن بعض شركات السيارات الحصرية مثل فيراري برامج مخصصة لفحص السيارات المستعملة وإعطائها شهادات وضمان رسمي من المصنع لتأكيد أن السيارة ومكوناتها على ما يرام.