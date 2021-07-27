شيفروليه قد تستبدل كمارو بسيدان عضلية كهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عانت شيفروليه كمارو من ضعف مبيعاتها بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، مع انتشار تقارير تلو الأخرى عن احتمالية إلغاء السيارة بعد انتهاء الجيل السادس الحالي، ربما بحلول 2024.

وقد صدر تقرير جديد من Automotive News يشير إلى أن جنرال موتورز في الواقع تجهز لطرح خليفة كهربائية بالكامل لكمارو كوبيه وكشف، مع العلم أن جي إم لمحت بالفعل لخطوة كهذه في مؤتمر صحفي منذ أشهر.

من الواضح أن السيارات الأمريكية العضلية بشكل عام متجهة نحو الكهرباء بخطى حثيثة، مع إعلان دودج على انتقال تشارجر وتشالنجر للكهرباء خلال العقد الجاري، كما تنوي طرح سيارة عضلية كهربائية جديدة كلياً بحلول 2024.

كما أشار التقرير إلى أن موديلات كاديلاك لايريك وأوبتيك وسيمبوليك الكهربائية الجديدة كلياً ستستبدل موديلات XT4 وXT5 وXT6 الحالية بعد 2025، كما تنوي جي إم إلغاء موديلات شيفروليه سبارك وتراكس وبويك إنكور لضعف مبيعاتها.