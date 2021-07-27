جي إم سي "أكاديا" 2022.. هل تحافظ السيارة على لقب "الوصيف"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة جي إم سي عن تفاصيل مواصفات نسخة 2022 الأحدث من طراز "أكاديا" الجديد كليا، والتكلفة التي يتوفر بها في الأسواق.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الماركة الأمريكية ألغت فئة SL التي كانت تتوفر ضمن فئات الطراز في نسخه السابقة.

ويتوفر الطراز الآن بتكلفة افتتاحية 34800 دولار، وهي تكلفة أقل فئة تطرح بها نسخته لعام 2022، بعد أن كانت تكلفته الافتتاحية 30100 دولار، وهي تكلفة فئة SL الملغية.

ويتوفر الطراز بعدد من الخيارات فيما يخص المحرك، تشمل محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ومحرك توربيني بسعة 2 لتر.

وتسعى جي إم سي للحفاظ على مكانة طراز "أكاديا" بالسوق الأمريكية بنهاية 2021، بعد أن كان ثاني أعلى طراز Suv مبيعا في الولايات المتحدة العام الماضي بعد طراز "تيراين".

مستقبل GMC الكهربائي

في سياق آخر، أفاد موقع "موتور وان" بأن GMC أكدت على نيتها للمضي قدما في تعزيز أسطولها من الشاحنات الكهربائية، بالبدء في تطوير شاحنة كهربائية أخرى إلى جانب شاحنة "هامر".

وذكر الموقع الأمريكي، وفق مصادر من داخل شركة GMC، أن الشاحنة الكهربائية القادمة التي تخطط لطرحها، ستكون بحجم كبير ومزودة بكبينتين تشمل كابينة السائق.

وجاء الكشف عن مخطط GMC لمستقبلها الكهربائي عبر تصريحات لنائب رئيس الماركة "دونكان ألدريد"، أدلى بها لموقع "أوتوموتيف نيوز".

ورغم تكتم GMC على أي تفاصيل تتعلق بمواصفات الشاحنة القادمة، قدم "موتور وان" تكهنات عن مواصفاتها، والتي قد تعمل بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 400 ميل على شحنة واحدة.