فولكسفاجن كادي الجديدة.. تعرف على مواصفات قاهرة الأراضي الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة فولكسفاجن نسخة جديدة من سيارتها الفان Caddy تحمل الاسم Pan-Americana، وتتألق بمظهر موديلات الأراضي الوعرة.

أطلقت شركة فولكس فاجن نسخة جديدة من سيارتها الفان Caddy تحمل الاسم Pan-Americana، وتتألق بمظهر موديلات الأراضي الوعرة.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة تؤكد على هذه الملامح الوعرة من خلال عناصر حماية القاع، وبدلا من شريط الكروم تحتوي Caddy Pan-Americana على مقطع مطلي بلون الهيكل في شبكة المبرد، فضلا عن أن قضبان السقف تظهر بطلاء فضي اللون.

وتعتمد السيارة على كشافات عاملة بتقنية ليد، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة. وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من ألوان الطلاء الخاصة مثل Candy White و Copper Bronze و Starlight Blue.





وتزدان المقصورة الداخلية بباقة الجلد على كل من المقود وعصا ناقل الحركة، كما تظهر الدواسات ومسند القدم بمظهر الألومنيوم الجذاب. وتتميز المقصورة بالتوقيعات المختلفة باسم النسخة Pan-Americana.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 102 و 122 حصان. وتتوفر السيارة الجديدة بسعر يبدأ من 25 ألف و543 يورو.