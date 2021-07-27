تباين أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.



وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس الإثنين.

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.055 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.87 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.95دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.83 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 211 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 246.5 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 282 دينارًا ليبيًا.

وسجل كسر الفضة 2.65 دينار ليبي.