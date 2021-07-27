أول طراز VAN اختباري يحمل شعار بورش.. لقطات رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة بورش عن تصميم لطراز اختباري جديد يعبر عن رؤيتها لأول طراز يحمل شعارها يطرح ضمن فئة VAN العائلية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية الأولى للطراز الذي سبق وأعلنت بورش عن نيتها للكشف عنها منذ نوفمبر 2020 الماضي.

ويحمل الطراز الاختباري الجديد من بورش اسم Vision Renndienst Concept، وهو يتمتع بالأناقة الخارجية والرفاهية الداخلية التي طالما حظيت بها سيارات بورش.









وذكر الموقع الأمريكي، أن الطراز من الداخل يتمتع بثلاث صفوف من المقاعد تكفي لـما يتراوح بين 5 و 7 ركاب، وتتمتع المقاعد الأمامية بمرونة الالتفاف للخلف.

ولم تفصح بورش عن أي من قدرات الطراز من قوة المحرك أو المنظومة التقنية، ذلك لكون الطراز لايزال قيد التطوير حسب "موتور وان",



