مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 من السيارات الرياضية التي بها العديد من المواصفات المميزة، تعرف على أهمها وأسعار السيارة في مصر.

تم الإعلان عن سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر من خلال مجموعة "جي بي غبور أوتو" وهي الوكيل الحصري لسيارة شيري الصينية في مصر وهي من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وتتميز بالعديد من المواصفات الجيدة، في التقرير التالي نستعرض أهم هذه المواصفات لسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 وأسعارها في مصر.





مواصفات سيارة شيري تيجو 3 الجديدة موديل 2022:

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات suv بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي بقوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن / المتر. يبلغ طول السيارة 4.4 متر والعرض 1.7 متر، كما يبلغ ارتفاعها 1.6 متر وسعة الحقيبة الخلفية 550 لتر.

مواصفات الأمان:

تحتوي شيري تيجو 3 موديل 2022 على وسائد هوائية. نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS. توزيع إلكتروني للفرامل EBD. كما يوجد جهاز تحذير للمسافة الخلفية، وحساسات وكاميرا خلفية. تتميز بمثبت السرعة، ونظام منع إدارة المحرك.





مميزات شيري تيجو 3 موديل 2022:

تتميز ببعض الكماليات ومنها إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة، وتعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات. السيارة مزودة بالمرايات الكهربائية الجانبية، ومنافذ كهربائية بالإضافة إلى تكييف هوائي أوتوماتيكي، وشاشة للعدادات، وفتحة للسقف كهربائية. شاشة للوسائط تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة و4 مكبرات صوتية. مشغل أسطوانات DVD، ومخرج USB وبلوتوث.

أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر:

بلغ سعر السيارة في مصر حوالي 242.9 ألف جنيه مصري وفق ما أعلنته مجموعة "جي بي غبور أوتو".