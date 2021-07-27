مرسيدس تنشر صورة تشويقية لطراز "سيتان".. إليك موعد طرحه الرسمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عام 2021 نشاطا لماركة مرسيدس في معدل طرح سيارات جديدة كليا عززت بها أسطولها من الموديلات الكهربائية والتقليدية.

وتستكمل مرسيدس هذا الأداء المتميز باستعدادها لطرح طراز جديد باسم "سيتان" يأتي ضمن فئة van كبيرة الحجم التي تقدمها الماركة الألمانية خلال العام الجاري.

وقامت مرسيدس بنشر صورة تشويقية تروج بها للطراز الجديد، استعداد للكشف عنه رسميا يوم 25 من شهر أغسطس/آب المقبل.





وستتوفر من الطراز "سيتان" نستخيتن، الأولى ستعمل بمحرك احتراق داخلي، والثانية ستعمل بالطاقة الكهربائية، ولم يتبين ما إن كان محركها كهربائي خالص أم هجين.

وحسب موقع "موتور وان" سيكون طراز "سيتان" أقل طراز في التكلفة يتوفر من فئات van الفخمة بالأسواق برغم ما يقدمه من قدرات تقنية استثنائية.