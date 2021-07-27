سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، في البنك المركزي المصري، ومعظم البنوك.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لليوم الثالث على التوالى.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

فائض بالميزانية

حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

والعام المالي في مصر ينتهي في 30 يونيو/حزيران، ويبدأ في أول يوليو / تموز من كل عام.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي، أمس الإثنين، إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغت نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الحكومة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

أداء فوق المتوقع

وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8%، وفائضا أوليا 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.





وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4% في العام المالي الماضي 2020-2021، نزولا من 8% قبل عام.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الماضية.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.32 جنيه للبيع، أمس.