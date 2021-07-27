بورصة تكهنات "آيفون 13".. الهاتف يدعم الشواحن فائقة السرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمرارا لسلسلة التنبؤات الخاصة بمواصفات هاتف أيفون المرتقب "أيفون 13"، ظهرت تكهنات جديدة بشأن طرح الهاتف بوصلة شحن فائق السرعة.

وحسب موقع "ماك وورلد"، قد تطرح أبل الجهاز بشاحن سريع، على الرغم من إزالتها لمحول الطاقة من صندوق هواتف آيفون من العام الماضي.

وذلك لأن العديد من مستخدمي هواتف أبل لازالوا يفضلون استخدام محول USB لشحن هواتفهم، لضمان عملية شحن سريعة.

على الرغم من قيام أبل بإزالة مُحوّل الطاقة من صندوق iPhone العام الماضي، لا يزال العديد من المستخدمين يفضلون شحن أجهزتهم ونقل الموقع هذه المعلومة عن تقرير صادر عن موقع صيني باسم "ماي درايفرز"، والذي أكد أن أبل قد تدعم تشكيلة أيفون 13 المرتقبة بشاحن السريع حتى 25 وات.

ويرى خبراء التقنيات حسب موقع "ماك وورلد"، أن هذه المحاولة في حال صحت حقيقتها، تأتي سعيا من أبل للحاق بمنافسيها وأبرزهم سامسونج، ممن يطرحون بالفعل هواتفهم بشواحن فائقة السرعة، أقوى من تلك التي توفرها أبل مع هواتفها طوال السنوات الماضية.

ميزة عبقرية

وسبق أن تردد طرح هاتف آيفون 13 بصيغة جديدة لا تتوافر إلا في ساعات أبل ستكون متاحة بآيفون 13.

وكان أحدث ما كشف عنه بخصوص الهاتف المرتقب خاصية مميزة سيطرح بها عرفت كواحدة من أشهر مميزات ساعة أبل الذكية.

وكشف خبير التقنية "مارك جورمان"، في أحدث تقرير له نشر عبر وكالة بلومبرج، عن أن من أبرز الميزات التي يتوقع طرحها في هاتف آيفون 13، شريحة A15 أسرع، ونتوء أصغر للشاشة، وشاشة جديدة لإطالة عمر البطارية.

بالإضافة إلى خاصية شهيرة توفرت في ساعة أبل الذكية، هي وضع التشغيل الدائم للشاشة على غرار Apple Watch.

وسيعزز من تميز هذه الخاصية طرح الهاتف بشاشة OLED، وهي الشاشة التي اشتهرت بها هواتف آيفون على مدار سنوات.