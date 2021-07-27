نسخة خاصة من شاحنة فولكسفاجن "أماروك" لعام 2021.. قدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فولكسفاجن عن نسخة خاصة جديدة تطرحها من شاحنتها "أماروك"، باسم Amarok W580 لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للشاحنة بنسختها الخاصة التي تطرح بقدرات استثنائية لاقتحام الطرق الوعرة.

وأوضح الموقع أن هذه النسخة الخاصة من الشاحنة، أنتجها فرع فولكسفاجن بأستراليا بالتعاون مع مطور محلي لسيارات الدفع الرباعي باسم Walkinshaw.









وحصلت النسخة الخاصة الجديدة من شاحنة فولكسفاجن Amarok W580 على إطارات بقياس 18 بوصة، وكشافات أمامية LED.





وتعمل بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 255 حصان، بعزم دوران 428 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ونظام دفع رباعي.

خطة 2030

وسبق أن كشفت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن عزمها تحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى كهربائية بحلول عام 2030.

كما أعلنت أكبر مجموعة أوروبية لإنتاج السيارات أنها تعتزم خلال العقد الحالي تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة 30% مقارنة بمستواها في عام 2018.

وقالت فولكسفاجن إن هذه المواصفات تأتي " متوافقة مع اتفاقية باريس"في إشارة إلى الأهداف الدولية الخاصة بحماية المناخ.

وأعلنت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية أنها تعتزم بحلول عام 2040 تحويل ما يقرب من 100% من كل السيارات الجديدة في الأسواق المهمة إلى سيارات محايدة كربونيا، على أن تصل بسياراتها إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام 2050.



وكانت العلامة المركزية للمجموعة (فولكسفاجن) أعلنت خلال طرح استراتيجيتها الجديدة الخاصة بها في الربيع الماضي اعتزامها وصول نسبة السيارات الكهربائية الخالصة في مبيعاتها إلى ما لا يقل عن 70% في أوروبا بحلول عام 2030.