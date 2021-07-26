موجز ”الخليج 365” للسيارات.. هيونداي توسان وبيجو 308 SW

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

ارتفعت أسعار هيونداي توسان مويل 2022 في مصر بنحو 5 آلاف جنيه عن أسعار موديلات هيونداي توسان 2021، مع إضافة بعض الكماليات بالسيارة.

نشرت شركة إم جي صورة تشويقية لسيارتها One الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة.

أعلنت شركة لاند روفر عن طرح أيقونتها Defender بمحرك V8 سعة 5 لترات وبقوة 386 كيلووات/525 حصانا.

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها 308 SW الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الكومبي.

أعلنت شركة مرسيدس عن توسيع برنامج سيارتها الفاخرة من الفئة S من خلال إطلاق الموديل S580 e المعتمد على نظام الدفع الهجين Plug-in.