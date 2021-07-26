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مقتل وإصابة عسكريين صوماليين في تفجير إرهابي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جنديان صوماليان وأصيب ثلاثة آخرون، الإثنين، في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في محافظة هيران وسط البلاد.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن عبوة ناسفة زرعت في أحد الطرق، انفجرت في وقت كانت فيه قوة أمنية تقوم بعملية تمشيط ضد عناصر حركة الشباب بمنطقتي بلدويني ومحاس في محافظة هيران.

وأدى التفجير إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، وفق المصدر ذاته.

وتتأهب قوات الأمن في الصومال لحماية الانتخابات العامة المقررة خلال الأيام المقبلة، في وقت هددت فيه حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، بعرقلتها.

وكثف الجيش الوطني في الأسابيع الأخيرة من عملياته العسكرية في أجزاء كبيرة من مناطق البلاد، لملاحقة مسلحي الشباب ولخفض التهديدات الأمنية للانتخابات المرتقبة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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