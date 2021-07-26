أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا مساء اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 185.073 ألف ليرة للشراء، و187.960 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 180 ألف ليرة للشراء، و180.571 ألف ليرة للبيع.

كما صعد جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السورية)، إلى نحو 162.011 ألف ليرة للشراء، و164.538 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 157.5 ألف ليرة للشراء، و158 ألف ليرة للبيع.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في سوريا، إلى نحو 138.969 ألف ليرة للشراء، و141.137 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 135 ألف ليرة للشراء، و 135.429 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 117.633 ألف ليرة للشراء، و119.468 ألف ليرة للبيع.

الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.766 مليون ليرة للشراء، و5.856 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو 5.598 مليون ليرة للشراء، و5.615 ليرة للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.297 مليون ليرة للشراء، و1.317 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو 1.260 مليون ليرة للشراء، و1.264 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب، عالميا في تعاملات الإثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية، ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش.

فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1806.70 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول": ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء "كوفيد-19"، وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".

وأضاف إينس، إنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع "كوفيد-19" كثيرا .

واستمر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع فيما تكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

عوائد سندات الخزانة

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، نزلت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، إذ أدت المخاوف حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء. وبينما من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.

وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في 3 أشهر ونصف الشهر، التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1064.23 دولار.