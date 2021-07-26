جنرال موتورز وفورد تدخلان في خلاف قضائي لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر الخلافات القانونية في صناعة السيارات حول استخدام أسماء معينة لموديلات أو علامات تجارية أو تقنيات للشركات، آخرهم دعوى قضائية رفعتها جنرال موتورز ضد فورد لاستخدام الأخيرة لاسم “بلو كروز” لنظام القيادة الذاتية الجديد لها.

وتدعي جي إم أن اسم “بلو كروز” يعارض اسم “كروز” المسجل تجاريًا لعلامة تابعة لجنرال موتورز لأنظمة القيادة الذاتية، ووضحت جي إم أنها حاولت حل الخلاف ودياً مع فورد بدون نتيجة، ما دفعها للالتجاء للقضاء.

ورد مارك ليفاين، رئيس تسويق منتجات فورد في أمريكا الشمالية، أن ادعاءات جنرال موتورز “تافهة وبدون أساس”، مؤكداً على أن اسم كروز منتشر في صناعة السيارات لعقود، مشيراً إلى عدة أمثلة تشمل نظام “أكتيف كروز كونترول” لبي إم بدليو، و”سمارت كروز كونترول” لهيونداي.

وتهدف فورد لتوفير نظام “بلو كروز” الجديد للقيادة الذاتية من المستوى الثاني في سيارات F-150 وموستنج ماخ إي خلال أشهر بالتحديثات عبر الهواء بسعر 600 دولار (2250 ريال)، ويسمح النظام بقيادة السيارة لنفسها بدون وضع اليدين على المقود في حالات خاصة.