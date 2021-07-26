رئيس دودج يؤكد: مستقبل تشارجر وتشالنجر كهربائي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أيام أعلنت دودج عن تطوير أول سيارة عضلية كهربائية بالكامل للعلامة وطرحها في 2024، والآن أعلن رئيس دودج، كارلوس تافاريس، أن سيارات تشارجر وتشالنجر ستتحول للكهرباء كذلك خلال الأعوام القادمة.

تصريحات تافاريس جاءت بعد سؤاله عن إمكانية إحياء موديل فايبر على هيئة سيارة كهربائية، وهو سؤال رفض تافيرس الإجابة عليه للوقت الحالي.

الخطط الكهربائية لدودج تظل غامضة، ولا نعلم تحديداً ما إذا كان الموديل الكهربائي الجديد للشركة سينطلق تحت اسم تشارجر أو تشالنجر أو اسم جديد كلياً، ولكن ما أكده تافاريس أن العلامة تهدف لطرح مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية خلال العقد الجاري.

وتنوي دودج استخدام واحدة من المنصات الأربعة الكهربائية الجديدة لمجموعة ستيلانتس، بمدى يتراوح بين 480 و800 كيلومتر للشحنة ومعدلات تسارع غير مسبوقة لسيارات العلامة.