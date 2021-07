فندق ألماني يوفر غرف بأثاث مصنوع من قطع سيارات حقيقية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هل يحلم عشاق السيارات بالنوم في سرائر على شكل سيارات سباق؟، للراغبين في ذلك، يوفر لهم فندق V8 في مدينة شتوتجارت الألمانية غرف بأثاث وسرائر مكونة من قطع سيارات حقيقية.

الفندق يوفر 26 غرفة تحديداً، بعضها مخصص لعشاق بي إم دبليو بسرير مصنوع من قطع E36، مع غرفة أخرى مقتبسة من جيب رانجلر، وغرف مخصص لسيارات ألفا روميو الكلاسيكية للسباقات.

للراغبين في مستويات فخامة أعلى، يوفر لهم الفندق “جناح مرسيدس” الخاص بحمام بانورامي يشمل ساونا، وغرفة جلوس بشاشة 47 إنش وسرائر مقتبسة من سيارات مرسيدس.

كما يوفر الفندق تجارب قيادة لسيارات مرسيدس AMG C 63 S ، وتيسلا موديل X، وبورش 911 تيربو، ويبدأ سعر الليلة من 184 يورو – 810 ريال ويصل إلى 655 يورو -2900 ريال لجناح مرسيدس.

