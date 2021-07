توم هانكس يعرض سيارته تويوتا FJ40 لاندكروزر للبيع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عرض الممثل الأمريكي توم هانكس سيارته تويوتا FJ40 لاندكروزر الكلاسيكية البديعة للبيع في مزاد على موقع Bonhams، وهي واحدة من أفضل سيارات التضاريس الوعرة في وقتها وتأتي بتوقيع من هانكس.

وقد حصلت هذه النسخة تحديداً على تعديلات لتغيير محرك 6 سلندر الأصلي بمحرك عصري 4.3 لتر 6 سلندر L35 من جنرال موتورز، وهو تغيير سيزعج البعض لا شك.

كما تم إضافة مكابح وتوجيه كهربائي عصري لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة، مع إطارات جديدة ومكيف هواء في الداخلية ومقاعد كهربائية من بورش.

ومن المتوقع أن يتعدى سعر السيارة الكلاسيكية 100,000 دولار – 375,000 ريال.

