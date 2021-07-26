إم جي تنشر صورة تشويقية لسيارتها One الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت شركة إم جي صورة تشويقية لسيارتها One الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها One الجديدة تمتاز بشبكة مبرد كبيرة وعميقة ينبض خلفها محرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان.



ولم تفصح إم جي عن المزيد من البيانات التقنية أو موعد الطرح أو الأسعار.

سيارتين "SUV" كهربائيتين

ومنتصف شهر مارس/آذار الماضي، كشفت شركة إم جي النقاب عن الموديلين Marvel R وMG5 الجديدين بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت إم جي البريطانية أن السيارة Marvel R الجديدة تنتمي لفئة SUV المدمجة، وتأتي بطول 4.67 متر، وتشتمل على عدادات رقمية وشاشة لمسية كبيرة.

وتتوفر السيارة Marvel R الجديدة بدفع خلفي أو بدفع رباعي معتمدة على سواعد محركات كهربائية بقوة يصل مجموعها إلى 212 كيلوواطا/288 حصانا.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/س. أما مدى السير فيتخطى حاجز 400 كلم.

وأوضحت إم جي التابعة لمجموعة SAIC الصينية أن السيارة MG5 الكومبي تظهر بطول 4.54 متر، بينما تتراوح سعة الحمولة من 578 إلى 1476 لترا.

وتعتمد السيارة MG5، التي تنتمي للفئة المتوسطة، على سواعد محرك كهربائي بقوة 135 كيلوواطا/184 حصانا، بينما يتخطى مدى السير حاجز 400 كلم.