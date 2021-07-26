شركة لاند روفر تطلق أيقونتها Defender

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

أعلنت شركة لاند روفر عن طرح أيقونتها Defender بمحرك V8 سعة 5 لتر وبقوة 386 كيلوواتا/525 حصانا.



وأوضحت الشركة البريطانية أن عزم الدوران الأقصى للمحرك يبلغ 625 نيوتن متر، وهو ما يساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 240 كلم/س.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 12.8 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 290 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتميز سيارة لاند روفر الجديدة من خلال الجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة، ومجموعة العادم بمخارجها الرباعية. ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 117 ألف و600 يورو للنسخة ثلاثية الأبواب ومن 121 ألف و200 يورو للنسخة خماسية الأبواب.

وكانت شركة لاند روفر كشفت النقاب عن سيارتها Evoque LWB الجديدة، والتي توسع بها باقة موديلات السيارة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الطويل من أيقونتها Evoque يأتي بطول 4531 ملم، كما يقف على قاعدة عجلات بطول 2841 ملم ويبلغ ارتفاع السيارة 1650 ملم وعرضها 1904 ملم.

وتتمتع السيارة الجديدة بالمزيد من الرحابة ومواضع التخزين المتعددة وحوامل الأكواب ومساند المقاعد القابلة للضبط والترتيب الجديد للكونسول الأوسط مع القمرة الرقمية المعتمدة على شاشة LCD قياس 12.3 بوصة وشاشة لمسية قياس 10.2 بوصة.

وتعتمد السيارة في الدفع على محرك بنزين سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصانا/365 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع نظام دفع هجين معتدل 48 فولتا.