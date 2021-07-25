مؤشرات تلف مضخة الزيت وخطورتها على المحرك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مضخة الزيت من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتتلخص مهمتها في دفع ونشر الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات، وذلك من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، مما يساعد على أداء الزيت لوظائفه داخل المحرك.

وفي حال تعرض المضخة للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، واليوم نستعرض لكم أبرز المؤشرات على تعرض مضخة زيت المحرك للتلف، وهي كما يلي:

– إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلون السيارة

– صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك

– ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر

– انخفاض مؤشر ضغط زيت المحرك

وينصح الخبراء بضرورة التوقف بالسيارة على الفور في حال ظهور أي من هذه المؤشرات، وذلك لخطورتها الشديدة على المحرك، وإرسال السيارة لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك.